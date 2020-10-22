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八旬老婦提款稱「幫兒子辦婚禮」 險陷入詐騙集團圈套
何姓老婦瞞著兒子到銀行要提領180萬元存款，行員請警方護鈔，員警詢問老婦提款用途，老婦稱要幫兒子辦婚禮，卻說不出婚禮日期，警方直覺老婦可能受騙，深入察問，果然老婦說出有警察說她名義被冒用開人頭帳戶，員警連忙告訴她是詐騙陷阱，並找來她兒子，確認她兒子並沒要辦婚禮，才及時阻擋老婦受騙。
80歲的何姓老婦到高雄市三民區陽明路玉山銀行澄清分行，要提領180萬元存款，行員問老婦提大筆存款用途，老婦便支吾其詞，行員才以請警方護鈔名義，請高雄市警三民二分局陽明派出所員警到場。
警員鍾佩吟、蕭愷德問老婦存款用途，老婦回答要幫兒子辦婚禮，警員繼續詢問婚禮細節，但老婦連婚禮日期都說不清，懷疑老婦遭詐騙，女警鍾佩吟摟著老婦肩膀，輕聲說「阿姨，別怕，是不是接到什麼電話」，老婦才說出，在家裡接到台中警察的電話，說她的名義遭冒用開戶，被販毒集團當人頭帳戶，要她趕快領錢回家，放不然要凍結帳戶。老婦還說對方要她不要跟兒子講」。
鍾佩吟識破老婦遇詐，說對方是不是叫她把存在家裡，會再來電指示如何處理，老婦恍然大悟，頻頻點頭說對，員警告知她是詐騙集團慣用手法，千萬別上當，立即聯繫老婦的兒子趕到銀行，確認她兒子並沒要辦婚禮，才阻擋老婦被騙走老本。
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