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花蓮烤漆廠失火傳爆炸聲 10多輛車、300坪廠房慘燒毀
今天清晨4時許，花蓮吉安鄉一間汽車烤漆廠失火，由於現場易燃物多，火勢一發不可收拾，並不時聽見爆炸聲響，眼看鐵皮廠房持續悶燒，消防局還找來怪手挖開，經消防人員2個小時灌救下，才控制火勢。廠內存放待修補的10多輛車，財損可能超過數百萬元，幸無人傷亡，詳細起火原因尚待調查。
花蓮縣消防局第一大隊長朱哲明表示，今天清晨4時許接獲報案，稱吉豐路一段一間汽修廠發生火警，到現場發現濃煙冒出，由於沒有任何關係人員，大門也深鎖，趕緊破門搶救。因廠內有多輛待修車輛、烤漆原料等，火勢相當猛烈，共出動6分隊、20輛消防車，約70名警義消搶救，燃燒面積大約300坪，粗估財產損失約百萬元，無人員受困，起火原因待火調科調查。
消防局指出，烤漆廠旁邊停1輛油罐車，擔心被火勢波及釀災，消防員請聯結車司機把油罐車駛離現場。確認廠內沒有人後，消防員從烤漆廠周圍布水線灌救，因高溫燃燒，不時傳出爆炸聲，消防局還請義消開怪手破壞廠房方便灌救，整間廠房與多輛待修車輛全被燒得只剩骨架。
烤漆廠老闆說，廠內裡面都是客人的車子，大約有10幾輛，也存放很多烤漆罐，昨晚員工大概11點離開時，一切都正常，不清楚怎麼會發生火災。
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