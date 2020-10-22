船筏機械故障失去動力 台南海巡協助拖帶解危

「我的船失去動力，請派人來救我。」台南海巡隊今天清晨7點多接獲第六巡防區指揮部通報，在鹿耳門外2.2浬處海域一艘船筏失去動力，請求派遣巡防艇前往協助。海巡隊接獲通報後立即派遣線上巡防艇前往救援，將張姓船長接上巡防艇，並將海釣船筏拖帶進入安平商港泊靠。

台南海巡隊獲報後，立即派遣5037艇前往，7點17分抵達通報海域，發現海釣船失去動力船筏。因海域海象不佳恐有翻覆危險，為確保人船安全隨即將張姓船長接駁至艇上，並協助將船筏拖帶返回安平商港，8點6分平安順利返港泊靠。張船長對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。