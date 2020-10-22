失智8旬翁跟孫說要出門「找你阿祖」 忘記阿祖過世多年

桃園市中壢區80歲范姓老翁，昨晚趁兒子外出倒垃圾，向孫子說「我去找你阿祖一下」，隨即就出門，孫子來不及阻止，於是告訴父親「阿公跑出去了」，大家出門找人，直到接獲平鎮警方電話，才知道人在宋屋派出所，員警還熱心把老人家帶回家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，范姓老翁家住中壢區，昨晚從冰箱內拿一罐運動飲料，轉頭向看電視的16歲的孫子說「我去找你阿祖一下」隨即出門，孫子愣一下，回神才想到阿祖已過世許久，眼見沒攔住老翁，趕緊到外面告訴等垃圾車的父親「阿公出門找阿祖了」，聽兒子說了以後立即丟下垃圾，回家跨上摩托車急著在細雨中找人。