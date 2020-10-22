聽新聞
test
0:00 / 0:00
失智8旬翁跟孫說要出門「找你阿祖」 忘記阿祖過世多年
桃園市中壢區80歲范姓老翁，昨晚趁兒子外出倒垃圾，向孫子說「我去找你阿祖一下」，隨即就出門，孫子來不及阻止，於是告訴父親「阿公跑出去了」，大家出門找人，直到接獲平鎮警方電話，才知道人在宋屋派出所，員警還熱心把老人家帶回家。
平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，范姓老翁家住中壢區，昨晚從冰箱內拿一罐運動飲料，轉頭向看電視的16歲的孫子說「我去找你阿祖一下」隨即出門，孫子愣一下，回神才想到阿祖已過世許久，眼見沒攔住老翁，趕緊到外面告訴等垃圾車的父親「阿公出門找阿祖了」，聽兒子說了以後立即丟下垃圾，回家跨上摩托車急著在細雨中找人。
范姓老出門沒多久全身被雨淋濕，搖搖晃晃的走到平鎮區民族路三段上車流多，副所長曾偉龍及警員林家賢、吳曉玲巡邏經過，發現范姓長者於是上前詢問，利用人臉辨識系統查出老翁的身分，並將老翁平安送返家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言