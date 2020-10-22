影／台南發生停車場砸車 男子清晨戴墨鏡持球棒逞凶

台南市楊姓市民，將轎車停在台南市公園南路轉運站停車，本月17日清晨約3點多遭一名戴墨鏡男子，手持棒球棒涉嫌砸毀車燈後離開現場。市警五分局北門派出所今天說，楊姓車主已提出毀損告訴，警方受理後積極調閱附近監視器並訪查附近民眾展開調查。

楊姓市民在台南爆料公社PO文，指他在台南市北區台南轉運站停車場停車，卻遭人砸車，請熱心民眾提供相關監視錄影畫面。有網友在底下留言，可能是轎車臘打太亮刺眼，男子才戴墨鏡砸車。也有人認為涉案人怕被人認出來才戴墨鏡。