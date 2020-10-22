投資外匯需60萬元關說費 警方擋下「警示帳戶」保錢財

雲林縣北港鎮一名徐姓婦人昨天下午到銀行準備匯款，卻神色緊張，握著手機邊辦匯款邊看手機，行員懷疑遭詐騙，趕緊通知警方，員警到場，徐婦仍堅持要匯款60萬元，員警當場查電腦資料，發現該帳戶為「警示帳戶」，經詳細解說勸導，婦人才恍然大悟並感激萬分。

徐婦在警方勸導時，原本不願吐實，還監持要匯款，後來看到這帳戶是警示帳戶，才自覺受騙，免遭詐騙，她後來才透露，因退休後有些積蓄，原僅想從事一點外匯投資，最近接觸到一名自稱中國大陸工程師的男子通知投資可獲利，但需趕快匯款60萬元作為「關說費」，才能領取到高利息金額。

「太可怕了！」徐婦說，當時她一心只想著獲利金錢，不覺有詐，才急著將60萬元匯款給對方，完全不知道詐騙手法，感謝大家協助攔截，才未造成錢財損失，她還希望大家不要任意相信網路各種和錢有關的訊息，免得上當。