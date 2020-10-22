妙齡女醉躺公廁警助返家 留紙條「不要置自己於危險」

29歲妙齡女子小蘋（化名）前天清晨醉醺醺躺在寶山二街某大樓公廁內不省人事，經大樓管理員報警，員警用手輕拍蔡女臉頰叫醒，但她答非所問，好在附近民眾認識小蘋，告知她的住處，警還貼心寫了張小紙條提醒小蘋「勿飲酒過量，一個女生在外面喝酒要更小心，不要輕易置自己於風險中」。

台中市警四分局春社派出所員警，前天清晨巡邏時，接獲寶山二街某大樓管理員報案稱有女子躺在社區公廁內不省人事。員警立即趕赴現場，發現女子小蘋躺在社區一樓公廁馬桶旁邊。

警員陳漢滄、劉美秀說「起來了，小姐妳這樣會冷喔，快點起來了！」，劉聞到一陣濃濃的酒味，趕緊用手輕拍小蘋臉頰，輕聲叫女子起床，協助將其扶起站立。原來她只是喝酒喝得太醉，並無生命危險。

由於小蘋醉醺醺的，說的話顛三倒四，員警詢問她住哪，更是答非所問。所幸一位熱心的鄰居經過，向員警告知小蘋所住樓層，員警攙扶小蘋上樓，但發現是分租套房，不知道是哪一間，細心的劉在一旁發現小蘋住處鑰匙，只好每間都試開看看，終於有一間可以解鎖，順利將她送進房內。

劉美秀貼心寫了張小紙條提醒蔡女「勿飲酒過量，一個女生在外面喝酒要更小心，不要輕易置自己於風險中。心情不好，有許多管道可以發洩，來找我也是一個」。劉希望小小的舉動能讓這位妙齡女子以後喝酒能更注意自身安全。