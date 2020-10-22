6旬婦網上結識「國外將軍」 稱作戰急需15萬險遭詐騙

桃園市政府八德區昨天發生一起網路詐騙案，6旬婦人於網路結識一名自稱是國外將軍的網友，因作戰需求急需15萬元，婦人到銀行匯款前被眼尖的銀行行員發現，苦勸下才保住這筆錢。

八德區金和路一間銀行葉祥璟、鍾珮芸於昨天11點多，遇到一名60歲婦人準備要臨櫃匯款新台幣15萬元至網友指定帳戶，直覺疑似遭到詐騙趕緊報警，由擔服巡邏勤務的八德警分局四維派出所警員曾偉誌及許翌富前往現場處理。

經警方調查，該名蔡姓女子年約60歲，與女兒同住，疑似因為寂寞於2個月前在網上認識一名自稱為國外將軍的網友，雙方用通訊軟體LINE聊天，該名將軍表示要至敘利亞參加作戰任務，急需現金15萬元，蔡女便趕到銀行要匯款給這位將軍。

員警及銀行行員一聽馬上察覺有異，立刻向蔡女說明該情況是常見的詐騙手法，千萬不要被此類話術矇騙，不過婦人起初還是深信不疑，一直說與該名將軍認識2個多月，應是真的需要幫助才會向她借錢，所幸在員警及行員耐心說明，舉出網路多起遭詐騙案例說服蔡女，她才終於恍然大悟並承諾不會再去匯款，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止本起網路詐騙匯款案。