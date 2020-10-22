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6旬婦網上結識「國外將軍」 稱作戰急需15萬險遭詐騙

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市政府八德區昨天發生一起網路詐騙案，6旬婦人於網路結識一名自稱是國外將軍的網友，因作戰需求急需15萬元，婦人到銀行匯款前被眼尖的銀行行員發現，苦勸下才保住這筆錢。

八德區金和路一間銀行葉祥璟、鍾珮芸於昨天11點多，遇到一名60歲婦人準備要臨櫃匯款新台幣15萬元至網友指定帳戶，直覺疑似遭到詐騙趕緊報警，由擔服巡邏勤務的八德警分局四維派出所警員曾偉誌及許翌富前往現場處理。

經警方調查，該名蔡姓女子年約60歲，與女兒同住，疑似因為寂寞於2個月前在網上認識一名自稱為國外將軍的網友，雙方用通訊軟體LINE聊天，該名將軍表示要至敘利亞參加作戰任務，急需現金15萬元，蔡女便趕到銀行要匯款給這位將軍。

員警及銀行行員一聽馬上察覺有異，立刻向蔡女說明該情況是常見的詐騙手法，千萬不要被此類話術矇騙，不過婦人起初還是深信不疑，一直說與該名將軍認識2個多月，應是真的需要幫助才會向她借錢，所幸在員警及行員耐心說明，舉出網路多起遭詐騙案例說服蔡女，她才終於恍然大悟並承諾不會再去匯款，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止本起網路詐騙匯款案。

警方呼籲，詐騙集團常自稱是國外軍人並先用帥氣照片搭訕，之後再以甜言蜜語各種理由話術要求被害人匯款，並且指定被害人要匯款至國外帳戶，此種跨海詐騙一旦錢流出去就難以追回，因此再次呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失，也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助。

又見網路詐騙，6旬婦人於網路結識一名自稱是國外將軍的網友，險遭詐騙15萬元。圖／八德警分局提供
又見網路詐騙，6旬婦人於網路結識一名自稱是國外將軍的網友，險遭詐騙15萬元。圖／八德警分局提供

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