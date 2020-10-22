獨居老人在家中跌倒爬不起來 警民合作救援長者脫困

「救人哦！我跌倒爬不起來！」年近7旬龍姓老翁，在台南市南區在家中不小心跌倒，幸經鄰居聞聲發現報警，警民破窗進入將躺在地上的老翁緊急送醫，避免憾事發生。

台南市警六分局金華派出所巡佐陳鎮然、警員林坤生等2人，前天清晨5點多執行巡邏勤務時，接獲通報在金華路63巷內公寓內有人一直喊救命聲，立即前往查看。

員警到達現場發現公寓樓上有老翁一直喊救命聲，挨家挨戶去聽聲音，發現喊救命聲從4樓發出，經呼喊老翁後，隆姓老翁稱因身體不適而跌倒於客廳，無法起身開門。

陳、林立即請求消防隊支援破門救援，等待消防隊到來期間，發現門上有一小玻璃窗，若身材較瘦小可打破該窗進入，剛好對面的鄰居很熱心，願意鑽進去開門，進入屋內後，見老翁仰躺在地上無法動彈，一臉驚惶失措，救護人員立即予以初步救護，並送往醫院急救。