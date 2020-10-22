路中央驚見黑狗斷魂 警裝袋移置路旁通報環保局清理

1隻黑色中型犬19日凌晨過馬路，遭車子輾斃，倒在太原路中央，經巡邏員警發現，警擔心會衍生其它事故或意外，向附近早餐店老闆要了塑膠袋裝黑色犬遺體，移置路旁，並通報1999轉報環保局派員清理。

大多數駕駛人看到馬路中有動物遭路殺橫躺在車道上，會因為害怕近距離面對動物屍，所以選擇直接閃過而未停下來協助清理，致使屍體被後續行經的車輛輾過，或因駕駛驚嚇閃避而發生交通事故。

10月19日清晨5時35分，北屯派出所警員林立峰、林俊良巡邏經過太原路與景和街口時，警看見太原路往市區中間車道疑似躺著一隻狗，遂折返確認，原來是1 隻已無生命跡象的黑色中型犬，疑似半夜遭行經車輛撞斃倒地。

2名員警除了立即通報1999轉報環保局派員清理，也擔心會衍生其它事故或意外，因此將巡邏車停在犬屍前方並開啟警示燈，提醒用路人放慢速度及改道。

不料，另有民眾報案需前往處理，警員林立峰遂向附近的早餐店詢問，是否能提供2個塑膠袋以利先將犬屍體移置路旁，店老闆獲知後原本要另外提供較大的帆布袋，惟警方擔心如先裝袋，怕稍後到場的環保局人員晨昏下無法辨別位置及進行馬路清理，故先完成移置後，便趕赴處理下一個案件，事後再向環保單位確認清理犬屍完成。