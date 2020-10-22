上班時段萬瑞快速道路6車追撞 從大華交流道塞到暖暖

台62線萬瑞快速道路西向指標6公里，接近中山高大華系統交流道路段，今早7點21分發生連環車禍，共有6輛車前後追撞。員警到場對6名駕駛實施酒測，均未喝酒。這起車禍沒有人受傷，但因為是上班時段，西向一度大塞車，一路回堵到暖暖交流道。

萬瑞快速道路西向在上班時段車流量大，不少用路人會從大華系統交流道匯入中山高，前往新北汐止、台北市上班。

今早7點多在萬瑞西向內側車道，疑因駕駛人未保持安全車距，發生6輛車追撞事故。車禍發生後，外線雖可通行，但已造成車速減緩，車流回堵。

多輛拖吊車到現場作業，拖吊事故車輛時，西向兩線道都暫時封閉，車流更是一路回堵超過3公里。被塞在車陣中的用路人，在臉書社團發布訊息，提醒其他用路人提前從暖暖交流道駛出，再接中山高南下，別再上來「湊熱鬧」。