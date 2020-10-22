聽新聞
test
0:00 / 0:00
上班時段萬瑞快速道路6車追撞 從大華交流道塞到暖暖
台62線萬瑞快速道路西向指標6公里，接近中山高大華系統交流道路段，今早7點21分發生連環車禍，共有6輛車前後追撞。員警到場對6名駕駛實施酒測，均未喝酒。這起車禍沒有人受傷，但因為是上班時段，西向一度大塞車，一路回堵到暖暖交流道。
萬瑞快速道路西向在上班時段車流量大，不少用路人會從大華系統交流道匯入中山高，前往新北汐止、台北市上班。
今早7點多在萬瑞西向內側車道，疑因駕駛人未保持安全車距，發生6輛車追撞事故。車禍發生後，外線雖可通行，但已造成車速減緩，車流回堵。
多輛拖吊車到現場作業，拖吊事故車輛時，西向兩線道都暫時封閉，車流更是一路回堵超過3公里。被塞在車陣中的用路人，在臉書社團發布訊息，提醒其他用路人提前從暖暖交流道駛出，再接中山高南下，別再上來「湊熱鬧」。
員警獲報到場指揮交通，另對6名駕駛人實施酒測，均未有酒精反應，也沒有人受傷須送醫。市警局交通隊警員到場測繪、照相後，上午8點5分排除事故現場，車流才慢慢恢復順暢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言