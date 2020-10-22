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新豐半夜惡火吞平房 妙齡女子救出送醫不治
新竹縣新豐鄉今天凌晨2時許發生一起死亡火警，消防人員接獲報案時立刻趕往現場，但起火的是一處磚造平房，因位置鄰近海岸邊，半夜強勁的風助長火勢燃燒，陸續派出12輛救災車趕往現場救援，近1小時後救出屋內受困女子，但送醫仍宣告不治，警消則還在釐清起火原因當中。
據了解，起火的磚造平房位於新豐鄉鳳坑村，鄰近西濱快速公路，民眾在深夜2點20分報案發現火光，隨後新竹縣消防局立即出動救災車趕往救援，但因現場風勢強勁，屋內又堆積大量易燃物，導致火勢一發不可收拾。
新竹縣消防局表示，接獲民眾報案後出動12輛救災車及26名消防人員趕往救援，布置3條水線進行滅火，而人員將火勢控制駐入內搜索時，發現一名年約26歲女子倒臥，緊急將人抬出，送往仁慈醫院急救，但到院前女子就已失去呼吸心跳，雖經搶救仍於1小時後宣告不治。
消防表示，因火勢猛烈，屋內燃燒面積約有8坪付之一炬，目前起火原因仍還在釐清當中，已交由火災調查人員進行了解，將進一步確認火警發生原因。
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