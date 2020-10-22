新豐半夜惡火吞平房 妙齡女子救出送醫不治

新竹縣新豐鄉今天凌晨2時許發生一起死亡火警，消防人員接獲報案時立刻趕往現場，但起火的是一處磚造平房，因位置鄰近海岸邊，半夜強勁的風助長火勢燃燒，陸續派出12輛救災車趕往現場救援，近1小時後救出屋內受困女子，但送醫仍宣告不治，警消則還在釐清起火原因當中。

據了解，起火的磚造平房位於新豐鄉鳳坑村，鄰近西濱快速公路，民眾在深夜2點20分報案發現火光，隨後新竹縣消防局立即出動救災車趕往救援，但因現場風勢強勁，屋內又堆積大量易燃物，導致火勢一發不可收拾。

新竹縣消防局表示，接獲民眾報案後出動12輛救災車及26名消防人員趕往救援，布置3條水線進行滅火，而人員將火勢控制駐入內搜索時，發現一名年約26歲女子倒臥，緊急將人抬出，送往仁慈醫院急救，但到院前女子就已失去呼吸心跳，雖經搶救仍於1小時後宣告不治。