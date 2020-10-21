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遭控性侵 桃市議員詹江村赴警局提告妨害名譽

中央社 / 桃園21日電

有女子向媒體爆料指控，中國國民黨桃園市議員詹江村將她帶往新北市汽車旅館性侵。詹江村今天否認有相關情事，並前往桃園市警局桃園分局對女網友提告妨害名譽。

詹江村上午10時許前往桃園分局，對女子提出妨害名譽告訴，停留約1個多小時後離開，並未受訪，只表示臉書（Facebook）上都有發文，也已經提告了，隨即上車離去。

詹江村在臉書發文表示，當時他跟館長正天天交戰，女子一開始常以語音留言方式，提供館長直播談論內容，「有一天我錄影後迷路經過不知道是中和還是永和」，便與女子聯繫詢問是否有其他情報。

詹江村指出，「後來將車停她家隔壁門口吃麵線後，她上車，在車上告知館長又說什麼，但我覺得沒有什麼情報價值，所以逕行離開。」

詹江村說，「沒多久她開始說我射後不理」，還四處留言爆料，「提供的診斷證據是精神科的診斷病患自述，及當晚不知名汽車旅館發票，又聲稱拿到我的貴賓卡」。

詹江村指出，「如果真的被我性侵，保存證據怎麼會是第一時間留下發票跟看精神科，而不是報案跟醫院驗傷呢？」詹江村認為女子鬼扯，因此只能直接到警察局提告。

詹江村 館長

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詹江村被控射後不理 已赴桃園分局對女子提告妨害名譽

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