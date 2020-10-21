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影／屏東驚傳死亡車禍！拖板車疑視覺死角輾斃女騎士
屏東縣萬丹鄉中興路與丹榮路口今天下午4時27分發生死亡車禍，騎機車潘姓婦仁與拖板車駕駛陳姓男子，兩人同向，潘姓婦人騎機車直行，拖板車陳姓駕駛要右轉丹榮路時，疑因視線死角、內輪差，當場輾斃潘姓婦人，陳姓駕駛酒測值為零，警方調閱路口監視器、拖板車行車記錄器釐清肇事原因。
萬丹鄉中興路、丹榮路口是三時相號誌，騎機車68歲的潘姓婦人，與43歲陳姓駕駛，都從新鐘往萬丹方向，潘婦直行，陳要右轉丹榮路時，疑未察覺輾過潘姓婦人，警方調閱拖板車行車記錄器與路口監視護面，釐清肇事原因，也通報鑑識小組到場採證，陳姓駕駛被帶回派出所。
屏東警分局提醒，民眾騎機車或腳車與大型車輛併行或在大車前後時，應注意大型車視野死角與內輪差等問題，保護自身安全。
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