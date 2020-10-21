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男子獨自登北插天山迷路 桃園消防局搜救隊5小時找到人

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

53歲薛姓男子今天上午獨自攻桃園市復興區北插天山，不料迷路，於是利用行動電話有訊號的時候向119求救，消防局調派第四大隊復興分隊組成搜救隊入山找人，歷經5個多小時找到薛男。

消防局上午9點46分接獲報案，第四大隊搜救隊隨後出發前找人，薛男先前用電話表示身體沒有不適，手機也可以正常聯繫。搜救隊12點12分通過赫威神木，往下切往水路。下午3點55分林務局人員先和薛男會合並一同下山，4點50分到達登山口，隨後到大溪警分局溪內派出所製作談話筆錄。

另一組搜救人員5點8分到達登山口，評估薛男不需就醫。救災人力總計有3名消防隊員、林務局2名及1名警員共計6名。

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消防局復興分隊組搜救隊入山找人。記者鄭國樑／翻攝
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