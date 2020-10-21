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婦人剪開清潔劑空瓶 瞬間被瓦斯爐火引爆遭燒傷

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區1名44歲丁姓婦人，今天下午在廚房用剪刀剪開已用完的清潔劑塑膠瓶，打算倒掉殘餘液體，不料旁邊的瓦斯爐正在煮食，當場引發爆炸，造成婦人雙腿燒傷。消防局提醒，易燃液體揮發性高，必須遠離火源處理，否則可能引發爆炸。

據了解，當時丁婦是到五股區西雲路拜訪朋友，剛好朋友正在打掃清潔，她便好意幫忙，因為看見1瓶「多功能清潔藥劑」已經用完，詢問之後，朋友告知用完的空瓶可以扔掉。

於是丁婦便拿到廚房流理台水槽，用剪刀剪開塑膠瓶身，想要倒掉瓶內剩餘的液體。孰料因為旁邊的爐火開著正在煮食，清潔劑瓶身剪開瞬間當場爆炸，造成丁婦雙腳皮膚約4％面積受到1度燒傷，送醫急救沒有生命危險，瞬間高溫也讓水槽周邊許多塑膠製品融化，現場看起來極恐怖。

新北市消防局提醒民眾，許多清潔藥劑含有高揮發性的易燃成分，或者性質屬於強酸、強鹼。民眾若想自行處理空瓶，都必須遠離火源、熱源，並留意環境空氣流通，必須避免液體噴濺到皮膚，甚至引發爆燃，如果沒有把握，最好不要貿然處理。

清潔藥劑常含有高揮發性的易燃成分，使用必須遠離火源、熱源。記者林昭彰／翻攝
清潔藥劑常含有高揮發性的易燃成分，使用必須遠離火源、熱源。記者林昭彰／翻攝
瞬間高溫讓水槽周邊許多塑膠製品融化，現場看起來極恐怖。記者林昭彰／翻攝
瞬間高溫讓水槽周邊許多塑膠製品融化，現場看起來極恐怖。記者林昭彰／翻攝
爆燃之後的塑膠瓶融掉一大半。記者林昭彰／翻攝
爆燃之後的塑膠瓶融掉一大半。記者林昭彰／翻攝
瞬間高溫讓水槽周邊許多塑膠製品融化，現場看起來極恐怖。記者林昭彰／翻攝
瞬間高溫讓水槽周邊許多塑膠製品融化，現場看起來極恐怖。記者林昭彰／翻攝
瓶身其實都有加註警語，提醒遠離火源。記者林昭彰／翻攝
瓶身其實都有加註警語，提醒遠離火源。記者林昭彰／翻攝

爆炸 高溫

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