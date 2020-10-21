快訊

成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

免費的陷阱：為何廉價的山域活動，是保育與遊憩的雙輸？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門警方深入村里推廣「防詐」桌遊 教長輩玩中學

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警局日前分析本縣近3年受理65歲以上被害者詐欺件數，從107年受理2件、108年受理5件，直到今年9月止已受理11件，顯見金門地區的銀髮族遭詐騙人數持續攀高，警方近日深入各村里進行「詐騙防衛隊」桌遊體驗，讓老人家從「玩中學」，希望減少詐騙的案件。

金門縣警局表示，經內政部警政署統計，近年詐騙犯罪「被害人數」及「每10萬人被害人數」均呈下降趨勢，但「65歲以上被害人數」及「65歲以上人口每10萬人被害人數」卻逆勢增加，尤其金門地區的長輩比較單純，所以遭詐騙的案件時有所聞。

「阿伯你拿10萬元出來投資，可以賺很多啦」...「詐騙防衛隊」桌遊從玩中學，教長輩認真詐騙、犯罪手法；這款桌遊是由國泰金控與警政署刑事警察局共同指導國立臺灣大學「智齡設計」課程學生團隊，針對銀髮族常遭詐騙之假檢警、假親友、假交友、假投資4類手法所設計之合作式桌遊。

縣警局表示，自今年8月起，主動邀約各社區進行「詐騙防衛隊」桌遊宣導體驗活動，目前共執行10個社區與族群，活動過程中，主要透過活動前半段的詐騙手法介紹，以及後半段的桌遊體驗，長者將能完整認識常見詐騙話術、被騙者可能出現的行為徵兆及勸阻技巧，不僅可保護自身免於詐騙，更可以成為家庭與社區中的「防詐種子」，將所學分享給身旁親友。

縣警局局長蔡祥春表示，詐騙手法日益翻新，行徑愈加猖獗，縣警局日前針對不同族群、年齡層以及職業等，實施「分層分眾」宣導，透過多元化管道，秉持「多一分認知，少一分損失」之理念，邀集全民一同來反詐騙。

金門縣警局深入各社區進行「詐騙防衛隊」桌遊體驗，讓長者認識常見的詐騙話術與手法。圖／警方提供
金門縣警局深入各社區進行「詐騙防衛隊」桌遊體驗，讓長者認識常見的詐騙話術與手法。圖／警方提供
金門縣警局最近深入各社區進行「詐騙防衛隊」桌遊體驗，讓老人家從「玩中學」，希望減少詐騙的案件。圖／警方提供
金門縣警局最近深入各社區進行「詐騙防衛隊」桌遊體驗，讓老人家從「玩中學」，希望減少詐騙的案件。圖／警方提供

詐騙 桌遊 金門

延伸閱讀

《暗黑地牢：桌遊版》募資首日就超標，可四人合作一起自虐

金門推超級優惠促銷在地商品 搶搭雙11商機

國泰反詐騙桌遊大賽 百位爺奶尬桌遊拿獎金

教師設計「動文字」桌遊趣味學習文字 國內外熱銷2萬套

相關新聞

影／路人也醉了 上萬啤酒及箱子疑綁捆不當遭甩碎滿地

52歲尤姓司機上午9時37分駕駛滿載啤酒瓶與酒瓶箱子的2節車斗大型聯結車，行經台南市南區中華西路欲左轉新興路時，疑捆綁不...

翁跌傷感謝丹鳳高中生伸援 校長將表揚贈新外套

在捷運出口跌倒的李姓老翁傷勢無礙今天回診，他感謝丹鳳高中學生蕭子秦見義勇為，拿外套止血待援。校長曾慧媚已買好新外套，將贈...

影／禍不單行！廂型車左右開弓 10秒內「雙殺」騎士

禍不單行，真的一點也沒錯！網友日前上傳八卦村臉書群組的 一則影片中，一輛廂型車停在路中，先是機車騎士想從右側穿過，不料廂...

3個月後出現行車記錄影像 網友熱議汽車駕駛該不該賠

新北市三重區重新橋頭7月20日發生一起行人違規穿越馬路，導致直行上橋汽車閃避不及撞上，造成婦人全身多處骨折的車禍。事隔3...

影／南投工廠倉庫藏2架直升機 檢警查是否違法飛航

南投縣名間鄉工廠倉庫傳出有人私藏R22直升機，且疑似違規飛行，南投地檢署表示，民航局月初就通知地檢署，已知倉庫所有人廖姓...

仿冒保健食品猖獗 呼籲跨部會查源頭

「詐騙集團用假明星包裝販賣山寨保健食品，消費者發現後求償無門，甚至無法可管！」立委何志偉與陳情業者21日控訴，詐騙集團用「假明星、假客服」包裝賣仿冒保健食品，消費者收後發現後卻求償無門；呼籲相關單位重

男吸毒被逮 懷疑堂哥是抓耙子 縱火燒屋洩憤遭訴

新北市陳姓男子因吸食毒品被逮且入監服刑，出獄後懷疑堂哥是「抓耙子」才會遭警查獲，今年8月跑到堂哥所住舊公寓樓梯間，持打火...

金門警方深入村里推廣「防詐」桌遊 教長輩玩中學

金門縣警局日前分析本縣近3年受理65歲以上被害者詐欺件數，從107年受理2件、108年受理5件，直到今年9月止已受理11...

山難頻傳搜救吃緊 籲入山總量管制

「開放山林以致登山人數及山難事件飆升，造成搜救人力過勞吃緊！」時代力量立委邱顯智及民團21日指出，許多自揪登山團變質為類旅行社的商業團，不但增加高山生態環境負擔，還因為登山客體力或設備不足導致山難頻傳

台2線男子開車過彎失控 撞擊路旁護欄後側翻在雙黃線上

劉姓男子今天下午開車行經台2線瑞濱路段，疑天雨路滑，過彎時失控撞上護欄，側翻在車道時，幸未波及其他人車，也未引發二次事故...

影／放任黑狗追貓 台女勸阻外籍男飼主遭暴力相向

陳姓女子今天凌晨在永和區見一隻黑狗在公園內追貓，出言勸阻遛狗的外國籍男性飼主，雙方疑一言不合，外籍男子暴力相向，出拳毆傷...

小心「N號房」陷阱 警赴基隆女中宣導防數位性暴力犯罪

基隆市警察局少年警察隊今天到基隆女中宣導青少年交朋友時，應謹慎處理私密影像，不要成為新型態數位性暴力被害者或加害者。員警...

熱門新聞

被爆摩鐵硬上女粉絲 「村長」澄清提告：只有吃麵線

國中性霸凌 教育處：台東教育史罕見嚴重性猥褻

軍情局爆共諜案 退役上校：我是赫赫有名的一個大特務

光華商場又傳墜樓 18歲男7樓墜落傷重不治

軍情局爆共諜案 北檢聲押禁見退伍上校、兩人15萬交保

嘉縣破獲製毒工廠已賣百萬包 原料可再製50萬包毒咖啡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。