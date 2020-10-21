聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門警方深入村里推廣「防詐」桌遊 教長輩玩中學
金門縣警局日前分析本縣近3年受理65歲以上被害者詐欺件數，從107年受理2件、108年受理5件，直到今年9月止已受理11件，顯見金門地區的銀髮族遭詐騙人數持續攀高，警方近日深入各村里進行「詐騙防衛隊」桌遊體驗，讓老人家從「玩中學」，希望減少詐騙的案件。
金門縣警局表示，經內政部警政署統計，近年詐騙犯罪「被害人數」及「每10萬人被害人數」均呈下降趨勢，但「65歲以上被害人數」及「65歲以上人口每10萬人被害人數」卻逆勢增加，尤其金門地區的長輩比較單純，所以遭詐騙的案件時有所聞。
「阿伯你拿10萬元出來投資，可以賺很多啦」...「詐騙防衛隊」桌遊從玩中學，教長輩認真詐騙、犯罪手法；這款桌遊是由國泰金控與警政署刑事警察局共同指導國立臺灣大學「智齡設計」課程學生團隊，針對銀髮族常遭詐騙之假檢警、假親友、假交友、假投資4類手法所設計之合作式桌遊。
縣警局表示，自今年8月起，主動邀約各社區進行「詐騙防衛隊」桌遊宣導體驗活動，目前共執行10個社區與族群，活動過程中，主要透過活動前半段的詐騙手法介紹，以及後半段的桌遊體驗，長者將能完整認識常見詐騙話術、被騙者可能出現的行為徵兆及勸阻技巧，不僅可保護自身免於詐騙，更可以成為家庭與社區中的「防詐種子」，將所學分享給身旁親友。
縣警局局長蔡祥春表示，詐騙手法日益翻新，行徑愈加猖獗，縣警局日前針對不同族群、年齡層以及職業等，實施「分層分眾」宣導，透過多元化管道，秉持「多一分認知，少一分損失」之理念，邀集全民一同來反詐騙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言