影／路人也醉了 上萬啤酒及箱子疑綁捆不當遭甩碎滿地

52歲尤姓司機上午9時37分駕駛滿載啤酒瓶與酒瓶箱子的2節車斗大型聯結車，行經台南市南區中華西路欲左轉新興路時，疑捆綁不當計有864個箱子、1萬7千多支啤酒遭甩落地面，玻璃碎落地面，現場酒味沖天，所幸並無人車遭波及，粗估損失71萬多元。尤通知貨運公司協助善後，近3小時才清理完畢，路人經過「我都醉了」。

台南市警6分局據報後趕往現場處理，並為尤酒測，酒測值是零。6分局新興派出所長黃啟彰指出，該聯結車行經中華西路一段，由北向西右轉新興路時，疑因貨物綑綁不當，致數百箱左右啤酒滑落，現場無人受傷，因此封閉一線車道清理。

黃啟彰說，聯結車左轉速度快，導致離心力大，如貨物有無捆綁不夠牢固，很可能使得車上酒瓶與箱子被甩落到路面，提醒載貨司機在車子轉彎時要減速，避免類似意外發生。