影／路人也醉了 上萬啤酒及箱子疑綁捆不當遭甩碎滿地
52歲尤姓司機上午9時37分駕駛滿載啤酒瓶與酒瓶箱子的2節車斗大型聯結車，行經台南市南區中華西路欲左轉新興路時，疑捆綁不當計有864個箱子、1萬7千多支啤酒遭甩落地面，玻璃碎落地面，現場酒味沖天，所幸並無人車遭波及，粗估損失71萬多元。尤通知貨運公司協助善後，近3小時才清理完畢，路人經過「我都醉了」。
台南市警6分局據報後趕往現場處理，並為尤酒測，酒測值是零。6分局新興派出所長黃啟彰指出，該聯結車行經中華西路一段，由北向西右轉新興路時，疑因貨物綑綁不當，致數百箱左右啤酒滑落，現場無人受傷，因此封閉一線車道清理。
黃啟彰說，聯結車左轉速度快，導致離心力大，如貨物有無捆綁不夠牢固，很可能使得車上酒瓶與箱子被甩落到路面，提醒載貨司機在車子轉彎時要減速，避免類似意外發生。
據統計，掉落的玻璃啤酒瓶有1萬7280支，破損的啤酒箱子有則864個，共計損失71萬多元。司機見自己闖禍，連忙打電話請公司派員出面協助後續外，也請保險公司人員到場，協商後續理賠事宜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言