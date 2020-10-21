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台2線男子開車過彎失控 撞擊路旁護欄後側翻在雙黃線上
劉姓男子今天下午開車行經台2線瑞濱路段，疑天雨路滑，過彎時失控撞上護欄，側翻在車道時，幸未波及其他人車，也未引發二次事故。警方到場對劉進行酒測，非酒駕；劉未受傷，婉拒消防局送醫。
20多歲劉男今天下午4點多駕車沿台2線往基隆方向行駛，行經指標78K附近一處左轉彎路段，因路面濕滑失控，轎車先撞上右側路旁護欄，往往道路中內翻覆，側翻在雙黃線上。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，派遣人車前往救護，到場時劉已脫困，因無明顯傷勢，且自覺無礙，拒絕送醫。
因為事故車輛側翻在道路中央雙黃線，員警到場指揮雙向來車減速，靠邊通行，並協助車主聯絡拖吊車輛前來救援，排除現場，恢復正常交通。
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