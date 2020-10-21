台2線男子開車過彎失控 撞擊路旁護欄後側翻在雙黃線上

劉姓男子今天下午開車行經台2線瑞濱路段，疑天雨路滑，過彎時失控撞上護欄，側翻在車道時，幸未波及其他人車，也未引發二次事故。警方到場對劉進行酒測，非酒駕；劉未受傷，婉拒消防局送醫。

20多歲劉男今天下午4點多駕車沿台2線往基隆方向行駛，行經指標78K附近一處左轉彎路段，因路面濕滑失控，轎車先撞上右側路旁護欄，往往道路中內翻覆，側翻在雙黃線上。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，派遣人車前往救護，到場時劉已脫困，因無明顯傷勢，且自覺無礙，拒絕送醫。