山難頻傳搜救吃緊 籲入山總量管制

「開放山林以致登山人數及山難事件飆升，造成搜救人力過勞吃緊！」時代力量立委邱顯智及民團21日指出，許多自揪登山團變質為類旅行社的商業團，不但增加高山生態環境負擔，還因為登山客體力或設備不足導致山難頻傳，讓消防等搜救人力過勞，應立法予以總量管制。

搜索應專業組織化

「今年因開放山林的政策，加上疫情無法出國，造成登山人數大量成長，同時山難事件也更加頻繁。」時代力量新竹市議員廖子齊指出，這讓原先已不甚充裕的搜救人力更加吃緊，目前山難搜救機制以消防單位為主力，其他單位雖然也會出人支援搜救行動，但消防員負擔還是最重，應逐漸改由其他組織承擔。

山谷登山會發起人蔡日興解釋，在山上根據受難者可能的移動蹤跡判斷去哪裡找人的「搜索」，和能使用搬運吊掛，安撫及給予第一時間的施藥急救的「救援」其實是需要不同的技能及知識。能夠執行搜索的工作最基本應該具備登山探勘的能力，若再加上蹤跡觀察與分析，符合資格的專業人士恐怕不多。

針對有民眾認為山難者應對搜救人員自行付費，蔡日興建議，可讓登山民眾繳交押金、保證金，或採用買保險（如入山險）的方式，使用者付費的概念，「畢竟不是每個民眾都會從事登山，避免發生事故的成本都由全體納稅人負擔，確實有欠公允。」

入山應總量管制

邱顯智表示，許多知名高山景點如嘉明湖戒茂斯、阿里山眠月線鐵路、水漾森林等地，在網路美照宣傳的推波助瀾下，吸引大批登山客造訪，但山上的環境與生態其實十分脆弱，容受力有限，只要行走人次多一點，就會讓路徑侵蝕裸露程度增加，短期不易恢復，甚至遺留廚餘、排遺、衛生紙造成環境髒亂。

「開放山林的方向是正確的，但開放至今造成的亂象源於『人數超載』。」雪羊視界黃鈺翔指出，以眠月線、水漾森林、加羅湖、奇萊南華、戒茂斯、小溪營地為例，因本屬開放或默許的區域，加上社群媒體與商業團大肆行銷，吸引眾多人潮前往，卻因無總量管制及環境維護人力，而使遊憩品質日漸低落。

「體力不足或沒帶頭燈就要求救援，但山域事故往往造成消防員全體停休。」登山補給站負責人蔡及文強調，登山安全很大部分需要登山者自己負責，要做到自律就必須準備好自己；政府也應明確揭露步道風險程度及個人應做的準備，建立登山教育專業人才培訓庫，國中小戶外教育也應加強風險管理課程。

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