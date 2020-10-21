仿冒保健食品猖獗 呼籲跨部會查源頭

娘家品牌代表執行長林香蘭（左）表示，辛苦研發的心血卻被人輕易盜用，從代言人、商標、健康食品認證全部都是假的。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 「詐騙集團用假明星包裝販賣山寨保健食品，消費者發現後求償無門，甚至無法可管！」立委何志偉與陳情業者21日控訴，詐騙集團用「假明星、假客服」包裝賣仿冒保健食品，消費者收後發現後卻求償無門；呼籲相關單位重視網路消費詐騙並追查源頭，讓廠商與消費者獲得應有的保障。

一頁式廣告詐騙猖獗

「一頁式廣告詐騙猖獗，詐騙手法與時俱進卻無法可管，民眾權益受損。」何志偉指出，詐騙集團用「超低價、超促銷、不滿意包退」等口號吸引消費者，但其實都是詐騙食品，消費者傷荷包事小，若吃到來路不明的藥品恐傷身。

娘家品牌代表執行長林香蘭表示，辛苦研發的心血卻被人輕易盜用，從代言人、商標、健康食品認證全部都是假的，膠囊內容物不知為何，背後隱藏的是食安危機、詐欺等問題。宏睿國際行銷有限公司營運長張明山表示，一頁式廣告詐騙打著通路授權，卻和正版產品有極大價差，消費者一上當就會求償無門。

現行規範無法遏止

「一頁式廣告詐騙層出不窮，檢舉再檢舉、上架再上架，根本無法有效遏止！」何志偉質疑，NCC國家通訊傳播委員會也僅能依據《網際網路內容管理基本規範及分工原則》來讓各行政部門處理網路上的相關問題，根本無法即時有效的因應詐騙行為，呼籲應成立跨部會專責平台並追查源頭，讓廠商與消費者獲得應有的保障。

「一頁式詐騙不是一般的消費行為，建議民眾遇到詐騙快撥165反詐騙專線，讓有關單位介入處理。」消保官王德明接受本報訪問表示，因為這種行為屬於「假買賣、真詐欺」，有刑事責任，「一頁式詐騙的特色就是你看不到賣方是誰，就算看到了也不清不楚。」最大的特徵就是價格差異過大，「但因為是詐騙行為，賣方不會讓消保官找得到。」最重要的還是透過檢警調予以稽查。

警政署刑事警察局副局長鄧學鑫則回應表示，警方在接到案件後，會要求網站下架不實資訊並且積極追查來源，同時也表示行政院正召集跨部會會議，於10月底討論網路宅配貨到付款與境外消費詐騙議題，相信可以有更具體的因應行動。

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