移工持水果刀搶超商 彰化警循線逮人送辦

一名外籍人士17日闖入彰化市一間超商，手持水果刀以生澀國語要求店員把錢拿出來，得手新台幣1萬多元後逃逸，警方循線找到涉嫌行搶的馬姓菲律賓籍移工，依強盜等罪移送。

彰化縣警察局彰化分局今天發出新聞稿指出，彰化市中正路一間超商17日遭搶，一名外籍男子戴上口罩，手持水果刀闖入，以生澀的國語要求店員把錢交出來，店員心生畏懼打開收銀機，外籍男子拿走收銀機裡面的1萬多元後逃逸。

警方獲報後，調閱路口監視器畫面發現，一名在彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工作的外籍移工涉有重嫌，昨天在芳苑工業區一間紡織公司的外籍移工宿舍找到涉嫌搶劫超商的馬姓菲律賓籍移工，逮捕到案。

警方指出，馬姓外籍移工從宿舍搭計程車前往彰化市尋找超商行搶，馬姓外籍移工要進入超商行搶前才戴上口罩，得手後為掩人耳目，將身上穿的厚外套脫掉，但路口監視器已經拍到馬姓外籍移工戴上口罩前的面貌，也讓員警循線將涉案的馬姓外籍移工逮捕到案。

警方表示，馬姓外籍移工訊後被依強盜等罪，移送台灣彰化地方檢察署複訊；檢方複訊後，向法院申請將馬姓外籍移工聲請羈押獲准。