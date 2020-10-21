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影／放任黑狗追貓 台女勸阻外籍男飼主遭暴力相向
陳姓女子今天凌晨在永和區見一隻黑狗在公園內追貓，出言勸阻遛狗的外國籍男性飼主，雙方疑一言不合，外籍男子暴力相向，出拳毆傷陳女；陳女驗傷後報警提告，警方已查出涉嫌動手打人的是一名加拿大籍男子，通知他明天到案說明。
陳姓女子今天在臉書社團留言表示，今天凌晨二時許她在永和區仁愛公園，看到一隻黑狗追公園內的流浪貓，好心出言勸阻遛狗的外國籍男性飼主，因見對方完全不理會，陳女便自己動手想去拉住黑狗，二人為此發生口角爭執，不料，該外籍男子竟出拳打人，致陳女當場昏倒在地，好在附近有對情侶發現安撫她並報警。
據了解，警方調閱公園周邊監視器畫面，今天查出涉嫌動手打人的外籍男子為來台擔任美語老師的加拿大籍男子DANNY（38歲），今天人在北市上課，警方已通知他於明天至派出所說明，全案將朝傷害罪嫌偵辦。
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