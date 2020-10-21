影／放任黑狗追貓 台女勸阻外籍男飼主遭暴力相向

陳姓女子今天凌晨在永和區見一隻黑狗在公園內追貓，出言勸阻遛狗的外國籍男性飼主，雙方疑一言不合，外籍男子暴力相向，出拳毆傷陳女；陳女驗傷後報警提告，警方已查出涉嫌動手打人的是一名加拿大籍男子，通知他明天到案說明。

陳姓女子今天在臉書社團留言表示，今天凌晨二時許她在永和區仁愛公園，看到一隻黑狗追公園內的流浪貓，好心出言勸阻遛狗的外國籍男性飼主，因見對方完全不理會，陳女便自己動手想去拉住黑狗，二人為此發生口角爭執，不料，該外籍男子竟出拳打人，致陳女當場昏倒在地，好在附近有對情侶發現安撫她並報警。