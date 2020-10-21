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小心「N號房」陷阱 警赴基隆女中宣導防數位性暴力犯罪
基隆市警察局少年警察隊今天到基隆女中宣導青少年交朋友時，應謹慎處理私密影像，不要成為新型態數位性暴力被害者或加害者。員警舉韓國「N號房」事件當案例，但許多學生並不知道這起犯罪事件，於是話說從頭，希望學生不要掉入陷阱。
少年警察隊表示，不肖分子會透過網路為媒介，先與青少年、兒童互動，建立情感關係，再要求他們拍攝及上傳私密影像、照片。青少年和兒童若輕信對方言詞，傳出影像或照片，就完全無法掌控將會被哪些人觀看、複製或下載， 甚至是變造、傳播。
警方說，因為上傳的影像可能透露當事人的特徵、拍攝地點、就讀學校等資訊，一旦被有心人辨識出真實身分，在現實世界就會帶來困擾，甚至被侵害。
警方舉韓國「N號房」事件，向基女學生解說主嫌趙主彬等人涉嫌以「促銷、打工」等手段，誘騙急需用錢女子上鈎，在取得她們信任後軟硬兼施，要求提供身分證影本、裸照等資料，得手後再以散播裸照等方法威逼，讓她們一步步掉入性犯罪集團的陷阱。
警方提醒學生絕不聽從他人指示自拍私密照片，絕不可違反他人意願拍下他人影像，絕不轉寄任何私密影像檔案，才能享受網路世界開闊眼界，而非引來災難；若遭受到數位性暴力，一定要勇於對外求助，避免進一步受害。
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