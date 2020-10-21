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小心「N號房」陷阱 警赴基隆女中宣導防數位性暴力犯罪

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警察局少年警察隊今天到基隆女中宣導青少年交朋友時，應謹慎處理私密影像，不要成為新型態數位性暴力被害者或加害者。員警舉韓國「N號房」事件當案例，但許多學生並不知道這起犯罪事件，於是話說從頭，希望學生不要掉入陷阱。

少年警察隊表示，不肖分子會透過網路為媒介，先與青少年、兒童互動，建立情感關係，再要求他們拍攝及上傳私密影像、照片。青少年和兒童若輕信對方言詞，傳出影像或照片，就完全無法掌控將會被哪些人觀看、複製或下載， 甚至是變造、傳播。

警方說，因為上傳的影像可能透露當事人的特徵、拍攝地點、就讀學校等資訊，一旦被有心人辨識出真實身分，在現實世界就會帶來困擾，甚至被侵害。

警方舉韓國「N號房」事件，向基女學生解說主嫌趙主彬等人涉嫌以「促銷、打工」等手段，誘騙急需用錢女子上鈎，在取得她們信任後軟硬兼施，要求提供身分證影本、裸照等資料，得手後再以散播裸照等方法威逼，讓她們一步步掉入性犯罪集團的陷阱。

警方提醒學生絕不聽從他人指示自拍私密照片，絕不可違反他人意願拍下他人影像，絕不轉寄任何私密影像檔案，才能享受網路世界開闊眼界，而非引來災難；若遭受到數位性暴力，一定要勇於對外求助，避免進一步受害。

基隆市警察局少年警察隊今到基隆女中宣導學生應謹慎處理私密影像，不要成為新型態數位性暴力被害者或加害者。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局少年警察隊今到基隆女中宣導學生應謹慎處理私密影像，不要成為新型態數位性暴力被害者或加害者。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局少年警察隊今到基隆女中宣導學生應謹慎處理私密影像，不要成為新型態數位性暴力被害者或加害者。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局少年警察隊今到基隆女中宣導學生應謹慎處理私密影像，不要成為新型態數位性暴力被害者或加害者。記者邱瑞杰／翻攝

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