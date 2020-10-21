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娃娃機店、KTV出事就找警察 新北欲研擬2自治條例

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

夾娃娃機店、KTV經常是各縣市治安熱點，新北市議員張錦豪指出，警察淪為這些業者的保全，出事情又把監視器畫面給媒體，讓警察有破案壓力，要求新北嚴加管理。新北市長侯友宜指出，將研擬自治條例，住宅區禁止娃娃機店24小時營運、KTV自請安管人員。

新北市議會今進行總質詢，張錦豪表示，娃娃機店都是24小時營業，沒有人在看管，常見失竊、糾紛等治安事件，把警察當作保全，出事就監視器畫面給媒體，媒體播出後造成警察有壓力需限期破案。

張錦豪說，新北約有1600家夾娃娃機店，如果熱度消減，警察壓力比較小，台北市有統計夾娃娃機台收攤後，竊盜比例下降很多，警察不能淪為保全。

張錦豪還說，錢櫃、好樂迪是合法唱歌業者，合法業者卻不像夜店有安管人員，經常出事就叫警察，而錢都是業者賺，KTV業者必須要有自己訓練有素的安管人員，不管火災、酗酒、糾紛，第一時間就有人去排除，不是每次110、119。

侯友宜說，要求經發局制定草案，針對住宅區的夾娃娃機店，不能24小時營業，商業區有商業區規定、住宅區有住宅區規定，若夾娃娃機店在住宅區內，晚上時間就要關起門來。

侯友宜表示，目前未有法令要求KTV業者自請安管人員，必須從自治條例方式思考，且小型的KTV也很多，這些業者要請安管人員怎麼做得到，必須要有原則與規模大小，會請警察局針對有高風險疑慮行業，以治安角度思考這問題。

夾娃娃機店、KTV經常是各縣市治安熱點，新北市長侯友宜（右）指出，將研擬自治條例，住宅區禁止娃娃機店24小時營運、KTV自請安管人員。記者王敏旭／攝影
夾娃娃機店、KTV經常是各縣市治安熱點，新北市長侯友宜（右）指出，將研擬自治條例，住宅區禁止娃娃機店24小時營運、KTV自請安管人員。記者王敏旭／攝影

警察 夾娃娃機

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