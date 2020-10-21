運鈔車故障好敏感 湖警嚴陣戒護化解

一輛保全公司運鈔車昨天下午故障困在苗栗縣獅潭鄉苗26線錫隘遂道內，大湖警察分局據報評估有治安虞慮，隨即調派2輛警車3人急奔現場，戒護1個多小時，保全公司另派車接駁載運財物離去，安全解除狀況。

大湖分局昨天下午3點左右接獲通報，一輛運鈔車故障在苗26線東往西方向錫隘遂道內，立即調派和興派出所所長梁嘉慶開警車趕往，同時通報線上警車聯合巡邏獅潭分駐所所長張耿志、百壽派出所警員賴勝揚到場，協助警戒及交通疏導。

警方說，運鈔車莊姓駕駛人稱因車輛冷卻水系統過熱，考量行車安全，停車路旁等候支援，另輛運鈔車到場，接駁車內精密儀器及財物，安全載運離開，並移置故障車到隧道出口未影響人車空地處所停放，避免影響交通。