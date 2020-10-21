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翁跌傷感謝丹鳳高中生伸援 校長將表揚贈新外套

中央社 / 新北21日電

捷運出口跌倒的李姓老翁傷勢無礙今天回診，他感謝丹鳳高中學生蕭子秦見義勇為，拿外套止血待援。校長曾慧媚已買好新外套，將贈送、表揚以良善溫暖世界的蕭子秦。

居住台北市的81歲李翁20日傍晚搭捷運要回新北市泰山區的老家時，不慎在台北捷運丹鳳站下階梯時跌倒摔破頭。丹鳳高中語文實驗班高三學生蕭子秦路過，立即伸出援手以外套墊高李翁的頭部，協助止血並等待消防救護車到達。

李翁受傷時，頭部有3公分撕裂傷，被送新泰綜合醫院治療。院方今天指出，傷患在丹鳳捷運站跌倒送至醫院急診室，經院方處置及包紮後即離開院區，並持續門診追蹤。

新北市政府消防局今天轉述李妻的話表示，住在台北市的李翁就醫治療後傷勢穩定，經醫院檢查並無腦震盪，今天回診追蹤。李翁夫婦都相當感謝蕭子秦見義勇為，李妻還說「非常謝謝子秦」。

蕭子秦的行為在臉書（Facebook）社群與媒體引起廣大迴響，曾慧媚今天接受中央社記者訪問表示，蕭子秦義舉讓學校的品德教育被看見，更令全校師生相當振奮。

曾慧媚說，「我也感到相當驕傲，將在下星期的高中學生晨會公開表揚，盼望善的力量不斷循環」。她希望藉分享讓其他學生見賢思齊，讓教育開花結果。

曾慧媚表示，蕭子秦的母親也是家長會副會長，蕭母在群組分享，看到孩子的外套沾滿鮮血時，一度嚇了一跳；後來詢問得知，蕭子秦伸出援手時，因身上帶的面紙不夠用，情急之下用才外套幫助李翁墊高頭部，避免繼續出血。

曾慧媚指出，將在晨會請蕭子秦與同學分享心得，她已經買好一件新的冬季外套制服要送給蕭子秦，除表揚善行，也是對這名暖男學生最好、最有意義的畢業禮物。

蕭子秦曾隨曾慧媚參訪丹鳳高中的姊妹學校日本埼玉縣庄和高校，從事國際文化交流。他的音樂、美術才華也受到肯定，蕭子秦設計的校慶識別標誌曾入選而刊登在校刊，蕭子秦希望未來能考上台北藝術大學，朝興趣前進。

蕭子秦班導師歐陽立中今天在臉書分享，「我知道溫暖善良的他，未來一定會用畫筆，為人間留下許多美好風景。教了他三年國文，但今天，子秦教會我最重要的一課：世界若冷，用善良去暖」。

路過民眾拍下丹鳳高中學生蕭子秦為李翁止血的畫面，大讚「值得鼓勵與嘉許」。圖／網友吳承澤提供
路過民眾拍下丹鳳高中學生蕭子秦為李翁止血的畫面，大讚「值得鼓勵與嘉許」。圖／網友吳承澤提供

捷運 制服

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