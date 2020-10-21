3個月後出現行車記錄影像 網友熱議汽車駕駛該不該賠

新北市三重區重新橋頭7月20日發生一起行人違規穿越馬路，導致直行上橋汽車閃避不及撞上，造成婦人全身多處骨折的車禍。事隔3個月後，近日有1段行車記錄器影像被貼上網，引發網友熱議：假使行人違規是車禍主要肇因，汽車駕駛該不該賠償？

這起車禍發生在星期一的下午4時45分，當時天空間歇下著雨，時間正好是準備下班即將進入交通尖峰時段，1名59歲陳姓婦人在三重區重新路四段97號前方，也就是重新橋往新莊方向的橋頭位置，突然小跑步違規橫越馬路。

結果因為右前側被其他車輛擋住視線，當時20歲謝姓男子駕駛轎車行駛在內側車道直行準備上橋，根本沒看見有行人在不該出現的地方竄出來，煞車反應不及，直接把婦人撞得彈飛起來再重重摔下，當場躺地不起。

陳婦隨後被救護車送往台北馬偕醫院救治，檢查出左半邊身體和手、腳都有多處骨折。

三重警分局交通分隊長姚志翰說明，陳婦明顯違規，當場依道路交通處罰條例第78條1項3款，行人未依規定擅自穿越車道（跨越安全島），罰款300元。由於車禍發生當時，現場沒有監視器，一時也沒調到其他用路人的行車記錄器，警方採證、查訪附近民眾之後，將資料送交行車事故鑑定會判定肇責。