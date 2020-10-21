影／南投工廠倉庫藏2架直升機 檢警查是否違法飛航

南投縣名間鄉工廠倉庫傳出有人私藏R22直升機，且疑似違規飛行，南投地檢署表示，民航局月初就通知地檢署，已知倉庫所有人廖姓台商人在大陸，今年並未發現直升機起降，檢警也會同民航局共同監控，如果發現直升機違規起降事實，涉嫌違反民航法「使用未領適航證書之航空器飛行者」、「未領檢定證及體格檢查證而從事飛航」偵辦。

新北市淡水和台東縣接連發現輕型R22直升機違規起降，由檢方依違反民航法偵辦，南投縣民也爆料，名間鄉也有人收藏兩架同款R22直升機（Robinson R22）輕型直升機，民眾並指曾發現直升機飛行起降，發出震耳欲聾的引擎聲，讓當地居民相當困擾。

檢警初步調查，直升機所有人姓廖，地方稱為「廖董」，但因為十多年前便將經營重心轉移到大陸，和地方對互動不多。從圍牆外可看到倉庫內停有一架直升機，但附近居民對廖董有沒有飛行執照他們並不清楚，但今年沒看到直升機起飛。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，民航局月初通知南投縣有R22直升機疑似違規飛航起降，檢方也請警方展開查訪和監控。從民眾提供的影片，還無法判斷是否曾違法飛航，檢方已組成專案小組持續蒐證，並指定檢察官分案調查，將與民航局、警方等相關權責單位進行相關動作，以釐清細節及所涉是民航法。