超有感！台南連3震後舉辦地震演練 動員7車20名消防員

台南市山上區公所為落實防災意識，加強實地演練，今天辦理「109年度地震防災教育暨初期緊急避難及應變示範演練觀摩」，結合消防局及鄰近的分隊加入演練，並邀請溪南地區19個區公所及所轄機關同來觀摩。

山上區長余基吉表示，公所原辦公大樓因2016年0206高雄美濃地震導致廳舍嚴重毀損，耗資5400萬元就原址重建新大樓，在去年10月25日落成啟用，在新建大樓舉辦該演練別具意義；10月17日晚間台南連續發生3起有感地震，也讓不少民眾感到慌張害怕，這次的演練是要加強公所同仁對地震防災的認識，提昇地震災害時的應變能力與辦公場所整體安全性是必要的。

該次演練模擬震災發生可能狀況，以廣播警報音模擬地震發生，辦公大樓內全體員工與現場數名洽公民眾立即實施「抗震保命3步驟─趴下、掩護、穩住」，就地初級避難、確保自身安全。待模擬地震停止後，公所即啟動自衛消防編組機制，疏散引導同仁及民眾至大樓外廣場集合，並進行初期震災搶救處理，巡視建築物無明顯受損，但有同仁及民眾受傷受困，加上疑似電線走火導致火災，演練中通報消防機關前來協助救援、救災，進行人命搶救、防護射水、滅火攻擊、架梯救援及緊急救護等項目。

過程中運用消防局各救護車輛所配置之自動體外心肺復甦機提升HP-CPR搶救效能，並使用「救援共生面罩」、「雙節梯救援」進行搶救任務，藉由「救援共生面罩」使待救民眾於火場濃煙中，避免吸入有害氣體，增加生存機會；「救援共生面罩」乃藉由消防人員使用空氣呼吸器氣源（空氣），提供待救民眾新鮮空氣，提升民眾存活率。

「雙節梯救援」鑑於過往曾有外縣市實施雙節梯架設訓練，因卡榫鬆脫造成意外，為預防及達快速救援任務，此次演練利用四米繩製作快速確保機制，減少卡榫鬆脫風險，增加雙節梯使用安全性。