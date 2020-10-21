嘉義縣警察局主任秘書、督察長、2位分局長人事異動
警政署下午發布直轄市外的各縣市分局長，以及直轄市督察等職務異動，共74名官警異動，這次多達38名分局長換人，其中嘉義縣警局主任秘書、督察長、民雄及中埔分局長異動，26日就職、交接。
嘉義縣警局人事室收到警政署人事命令公文，異動官警如下：嘉義縣警察局主任秘書陳膺方陞任臺中市政府警察局督察；彰化縣警察局彰化分局分局長林崇志調任嘉義縣警察局主任秘書。
嘉義縣警察局督察長張樹義陞任臺南市政府警察局督察；金門縣警察局主任秘書張桂霖調任嘉義縣警察局督察長。
民雄分局長施宇峰調任金門縣警察局督察長；雲林縣警察局西螺分局分局長陳盈菖調任民雄分局長。陳盈菖原任布袋分局長，這次調回人口最多、治安最複雜的民雄分局長。
中埔分局長顏偉丞調任雲林縣警察局北港分局分局長；臺南市政府警察局善化分局交通組組長莊思神陞任中埔分局長。
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