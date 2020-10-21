影／無照少年開母車甩尾失控 連撞6機車賠慘糗大

台中市洪姓少年沒有駕照，9月底凌晨偷開母親的轎車外出，未料洪行經北屯區東山路一段時，轎車轉彎失控甩尾，衝向對向車道旁的人行道，造成人行道上停放的6輛機車、民宅鐵門、工作台受損，初估損失超過30萬元，雙方在今天調解時，沒有共識，被害車主認為肇事少年與家人「擺爛」，氣得上網爆料，尋求網友協助。

據查，洪姓少年（17歲）只差2個月就成年可考駕照，洪在今年9月23日凌晨1時許，開著登記在母親名下的轎車，外出夜遊，行經北屯區東山路一段148號附近時，洪疑為轉彎，不熟悉方向盤的操作，導致轉彎幅度過大，轎車失控甩尾，倒轉180度後，衝向對向車道的人行道，波及停放路旁的6輛機車、民宅工作台與鐵門。

警方事後調查，洪沒有駕照，但無酒駕，全案依法告發後，由台中市交通大隊事故組分析研判肇因。