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影／無照少年開母車甩尾失控 連撞6機車賠慘糗大
台中市洪姓少年沒有駕照，9月底凌晨偷開母親的轎車外出，未料洪行經北屯區東山路一段時，轎車轉彎失控甩尾，衝向對向車道旁的人行道，造成人行道上停放的6輛機車、民宅鐵門、工作台受損，初估損失超過30萬元，雙方在今天調解時，沒有共識，被害車主認為肇事少年與家人「擺爛」，氣得上網爆料，尋求網友協助。
據查，洪姓少年（17歲）只差2個月就成年可考駕照，洪在今年9月23日凌晨1時許，開著登記在母親名下的轎車，外出夜遊，行經北屯區東山路一段148號附近時，洪疑為轉彎，不熟悉方向盤的操作，導致轉彎幅度過大，轎車失控甩尾，倒轉180度後，衝向對向車道的人行道，波及停放路旁的6輛機車、民宅工作台與鐵門。
警方事後調查，洪沒有駕照，但無酒駕，全案依法告發後，由台中市交通大隊事故組分析研判肇因。
被害的其中一名黃姓車主今天到臉書社團「爆料公社」發文，指控肇事少年與家人在調解時，「態度很擺爛」，少年母親還直接向被害車主說「給你們告」，讓他氣得上網爆料，並詢問網友有無類似經驗，如何達成協調，不少網友就在留言回應「直接告下去」。
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