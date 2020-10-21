WeMo共享機車首宗死亡事故 女騎士自撞遭輾斃

一名23歲女子今天騎乘共享機車WeMo行經台北市和平東路一段附近時，疑不明原因先擦撞分隔島後再遭對向大貨車輾斃。台北市交通局指出，這是WeMo首起重大意外。

台北市警消今天清晨5時許獲報，指和平東路一段附近發生車禍，派員到場發現，一名女子遭大貨車輾過，當場頭顱破裂，經送醫後不治。

警方初步調查，死者為23歲盧姓女子，清晨5時許騎共享機車WeMo行經和平東路一段附近時，疑不明原因自撞分隔島後，再彈飛至對向車道，遭行駛在車道的大貨車輾斃，大貨車駕駛酒測值為零。

警方表示，盧姓女子在案發前未與其它車輛發生碰撞，初步研判因是自撞後才發生後續車禍；至於大貨車駕駛可能是因天候影響視線，未注意彈飛而來的盧女。

警方訊後，先依過失致死罪嫌把大貨車駕駛送辦；至於詳細車禍原因，仍待進一步調查釐清。

台北市政府交通局運輸管理科長廖苑伶接受中央社記者電訪時指出，依台北市共享運具經營業管理自治條例及管理辦法，交通局要求WeMo業者投保駕駛人傷害險及第三人責任險，這起意外發生後，WeMo在第一時間有向保險公司聯繫。

廖苑伶表示，這是WeMo首起重大意外，也是台北市共享運具首起重大意外，未來交通局將持續加強共享運具業者及騎士交通安全宣導。