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注意！ 台南男子騎單車鎖定超商及小巷內尋找住家行竊
台南市新化區知義里發生住宅竊案，新化警分局知義派出所據報後，調閱附近全部監視器，經抽絲剝繭後，發現鄭姓男子騎單車在小巷內尋找作案目標，且和日前在超商竊取皮包和手機的竊嫌為同一人，通知鄭姓到案，他坦承不諱，今天被依侵入住宅及竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
台南市新化警分局知義派出所昨天下午3點許，吳姓住戶報案稱位在新化區知義里知母義住宅遭人破壞門鎖入侵行竊，損失約2仟元，所長黃文輝、警員呂勝雄於民眾報案後到場勘查並調閱附近全部監視器，一番抽絲剝繭後發現竊嫌行跡。
竊嫌在19日上午7點50分，騎單車在小巷內尋找目標，把單車停放後翻越圍牆，手持螺絲起子破壞門鎖侵入住宅行竊，經比對影像發現，該名竊嫌竟是前幾日在知母義統一超商涉嫌竊取皮包及手機而逮捕的鄭姓竊盜現行犯，通知鄭嫌到案說明後。
新化警分局長歐祖明表示，住宅竊盜案危害民眾財產安全甚鉅，能順利偵破此案，歸功於知義派出所同仁勤務落實認真，機警並細心查證。
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