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國中生輟學北上會女友露宿公園街頭 警循1張照片找到人
高雄1名國中男生為了幫網路認識的女友過生日，輟學上台中，卻一直逗留台中，露宿街頭或在超商過夜，家長報警協尋，警方搜尋他的相關資料，發覺他在網路IG留下1張公園照片，員警搜尋網路地圖，發現公園所在，立即聯繫台中警方找到這名國中生，才將他平安帶回家。
據了解，這名國中生「小智」9月初在網路遊戲，認識1名同年齡女生，因女生的生日快到，10月上旬曾沒上學，到漁港或飲料店幫忙搬貨賺錢，就想買禮物送給女生，老師發覺他沒到校，通知家長，他回家挨罵，但沒說出原因，直到女生的生日前1天，他沒告訴家人便獨自搭高鐵上台中。
隔天小智將禮物送給女生以後卻沒回家，也因挨罵，一直逗留台中。家人遍尋不到他，便向高雄警方報案協尋。
高雄市少年警察隊搜尋小智的網路即時動態，直到10月19日晚間，員警發現小智在IG貼1張公園照片，立即從Google地圖，尋找女生家附近的的所有公園，比對出小智貼網的公園，馬上通知當地派出所趕去公園找人，果然發現小智獨自坐在公園溜滑梯上滑手機，少年隊員警立即趕去台中，才將小智平安帶回高雄。
小智說出失蹤原因，是為了幫女友慶生才打工，但挨罵後，決定離家，讓母親聽得難過，幾乎哭了出來。警方表示，少年因個人喜好或玩網路遊戲，家長發現影響小孩學業或生活，可以聯絡少年隊關懷諮詢電話（07）3954648，警方將提供解決之道或轉介相關單位輔導。
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