7旬老翁駕車衝進邊坡林中 2人受傷送醫

今天上午11點多，一輛轎車在苗栗縣通霄鎮128線道路懷恩堂靈骨塔前，疑因路況不熟衝進林中，苗栗縣消防局據報趕往救援，救護人員趕抵時，車內78歲賴姓老翁和69歲弟媳甘姓婦人由旁人協助脫困，2人的轎車毀損嚴重，雙雙受傷送醫，車禍原因待調查。

苗栗縣消防局指出，上午11點18分接獲救護通報，有車衝進128線路旁樹林，消防局派遣通霄、西湖、銅鑼分隊趕往救援，救護車抵達現場時，車內78歲賴姓駕駛和弟媳69歲甘姓婦人已在民眾救助下從車內脫困，其中賴姓老翁輕傷可自行上救護車，他的弟媳無法行走、後頸疼痛由救護人員評估後給予頸圈長背板，協助搬運送往苑裡李綜合醫院治療。

根據現場監視畫面初步研判，2人疑似路況不熟衝落道路邊坡下的樹林，車禍原因待調查。