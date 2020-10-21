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網友自爆棄屍杏林醫院 警方駁斥謠言提醒網友勿觸法

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市杏林醫院位中西區鬧區，卻荒廢20多年，坊間流傳不少相關靈異故事，最近又youtuber在網路分享夜探杏林醫院的影片，竟有網友白目留言，國中時騎車不小心撞到一個老伯伯，因為無照駕駛，慌亂之下就將他勒斃，棄屍在杏林醫院，引發警方重視，出面駁斥謠言，提醒民眾對未經證實事件，請勿在網路上發表或轉傳，以免觸法。

該名網友在IG留言，繪聲繪影描和朋友騎車去玩，撞到一個老伯伯，那是一個蠻偏僻的地方，因為他們無照駕駛又肇事，害怕報警他們會有事，衝動跟慌亂之下，就把老伯伯勒死了。網友自稱 那時他們還小，根本不信邪，把老伯伯的屍體丟到杏林醫院太平門去，就悻悻然的離開了，直至現在回想起來，不知道老伯伯還在不在那邊。

未料，此一留言引發討論，也被其他網友分享到《爆廢公社》後也引起熱議，大部分人還是不相信原留言者的誇張說法，甚至質疑其留言幕後另有目的。

台南市警二分局據報後表示，近20多年來雖無人使用及居住，分局將該處所列為轄區巡邏重點，不曾發現有網友留言情事，基於轄區治安安穩，仍持續加強該處所及周邊查察，防止不法情事發生。同時，呼籲民眾對於未經證實的事件，請勿在網路上發表或轉傳，以免妨害其他民眾安寧及引起恐慌，否則將依社會秩序維護法第63條散布謠言調查裁處。

據指出，杏林醫院原址已由毗鄰大樓的京城銀行收購，近期內將拆除重新開發，可望成為中西區新地標。

台南市杏林醫院位中西區鬧區，卻荒廢20多年，坊間流傳不少相關靈異故事。記者邵心杰／攝影
台南市杏林醫院位中西區鬧區，卻荒廢20多年，坊間流傳不少相關靈異故事。記者邵心杰／攝影
據調查，杏林醫院原址已由毗鄰大樓的京城銀行收購，近期內將拆除重新開發。記者邵心杰／攝影
據調查，杏林醫院原址已由毗鄰大樓的京城銀行收購，近期內將拆除重新開發。記者邵心杰／攝影

爆廢公社

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