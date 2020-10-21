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影／雲林警與死神拔河救命 印尼籍看護登門謝恩

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林土庫一名35歲印尼籍看護蘿哈蒂，本月11日在雇主家中昏倒，80多歲雇主大聲呼救，張姓鄰居趕來協助，但蘿女當時已無呼吸心跳，命在旦夕，張男隨即駕車向警方求助，幸經員警楊春福以CPR急救後恢復意識，救護車也趕抵馬光派出所將蘿女送醫。蘿女今天在張姓鄰居陪同下，登門向楊員道謝，民警消接力救命故事，也在地方傳為佳話。

「真的很謝謝你！」蘿哈蒂自印尼來台工作已7年，近期到雲林土庫擔任看護，11日晚間她突然暈倒在雇主家中，80多歲女雇主驚慌失措，大聲呼救，住附近的張姓男子聞聲趕來，協助將已無呼吸、心跳的蘿女送醫。

張男表示，由於狀況緊急，若自行開車赴虎尾若瑟醫院恐耽誤黃金救援時間，因此約在晚間8時許開車至馬光派出所向警方求救，當時的值班員警楊春福赴車內查看，不斷呼叫及拍肩，蘿女皆無反應，進而以手放其肚子上評估有無起伏，判斷無呼吸、心跳後，經消防隊通話指導，立即跪地實施CPR。

約2、3分鐘後蘿女漸有意識，楊員仍沒停手，不斷實施CPR直到蘿女發出嘔吐聲，整個救援過程約8分鐘，救護車也隨即趕抵現場接手，所有人都鬆了一口氣，後續由救護人員將蘿女抬上擔架，送往虎尾若瑟醫院治療。

經醫師診斷，蘿女病因為腸阻塞及胃潰瘍，住院6天後逐漸好轉，現已出院返回雇主家休養，不過每周仍要回診，並持續服藥；由於蘿女長年照顧的對象多為長者，她雖聽得懂中文，但不擅表達，今天張姓鄰居帶著蘿女親自登門拜訪員警楊春福，感謝他的救命之恩。

今年23歲的楊春福，從警3年來第一次遇上緊急救護案件，「很開心能將蘿女從鬼門關拉回來，希望她早日康復！」楊春福說，就讀警專時期就受過緊急救護訓練，虎尾分局也定期安排救護課程訓練，如今派上用場救命「很值得」。

楊春福也藉機呼籲民眾，碰上此類狀況莫慌莫急，可記住簡易急救口訣「叫叫壓電」，呼叫及拍肩確認患者意識，並大聲呼救、撥打119、設法取得 AED，壓胸按摩最後使用AED 電擊直到救護人員接手爲止。

蘿哈蒂昏倒後幾乎失去意識，雲林土庫馬光派出所員警楊春福仍不斷實施CPR。記者陳苡葳／翻攝
蘿哈蒂昏倒後幾乎失去意識，雲林土庫馬光派出所員警楊春福仍不斷實施CPR。記者陳苡葳／翻攝
經醫師診斷，印尼籍看護蘿哈蒂病因爲腸阻塞及胃潰瘍，住院6天後逐漸好轉，現已出院返回雇主家休養。記者陳苡葳／攝影
經醫師診斷，印尼籍看護蘿哈蒂病因爲腸阻塞及胃潰瘍，住院6天後逐漸好轉，現已出院返回雇主家休養。記者陳苡葳／攝影
印尼籍看護蘿哈蒂（右）鬼門關前走一遭，今天特地登門向救命的員警楊春福（左）謝恩。記者陳苡葳／攝影
印尼籍看護蘿哈蒂（右）鬼門關前走一遭，今天特地登門向救命的員警楊春福（左）謝恩。記者陳苡葳／攝影
蘿哈蒂（右）本月11日在雇主家中昏倒失去意識，80多歲雇主大聲呼救，熱心的張姓鄰居（左）聞聲趕來協助。記者陳苡葳／攝影
蘿哈蒂（右）本月11日在雇主家中昏倒失去意識，80多歲雇主大聲呼救，熱心的張姓鄰居（左）聞聲趕來協助。記者陳苡葳／攝影
員警楊春福不斷對蘿哈蒂女實施CPR，直到她發出嘔吐聲才停止，幸救護車隨即趕抵現場接手，將蘿女送醫救治。記者陳苡葳／翻攝
員警楊春福不斷對蘿哈蒂女實施CPR，直到她發出嘔吐聲才停止，幸救護車隨即趕抵現場接手，將蘿女送醫救治。記者陳苡葳／翻攝

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