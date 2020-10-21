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影／機車停快車道被大貨車撞騎士不見 原來騎士自撞送醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

男騎士今天凌晨騎車經台中市清水區臨港路，疑不慎撞安全島後被送醫，機車停在快車道，被不知情的大貨車司機開車撞上起火，剛開始，警消找不到騎士很緊張，後來查出原來他已被送醫治療。

警方調查，今天凌晨3點30分，51歲蔡姓男子開大貨車，經清水區臨港路5段、中清路9段口方向，沿臨港路5段中間快車道北往南方向直行，撞上停在臨港路5段中間快車道的機車，拖行90公尺後，二車起火，大貨車車頭燒毀，機車燒到剩下骨架。

警方和消防隊員剛開始找不到機車騎士很緊張，多方聯絡，才知道62歲騎士李男，先騎車在臨港路慢車道，自行撞上臨港路快慢車道分隔島，人往前摔倒，機車滑行至快車道上，以致後方行駛於快車道大貨車追撞上，李男手腳受傷，走到路邊，被送醫治療中。

警方呼籲用路人，行駛寬大筆直道路上，務必減速慢行，警方將在該路段加強測照取締超速及交通稽查，以避免重大交通事故發生。

台中市清水區今天凌晨發生騎士騎車自撞送醫，機車停快車道，被大貨車撞上起火車禍。記者游振昇/翻攝
台中市清水區今天凌晨發生騎士騎車自撞送醫，機車停快車道，被大貨車撞上起火車禍。記者游振昇/翻攝
台中市清水區今天凌晨發生騎士騎車自撞送醫，機車停快車道，被大貨車撞上起火車禍。記者游振昇/翻攝
台中市清水區今天凌晨發生騎士騎車自撞送醫，機車停快車道，被大貨車撞上起火車禍。記者游振昇/翻攝

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