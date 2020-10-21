聽新聞
test
0:00 / 0:00
親友擔心車禍現場無監視器 警：酒測超標確定公共危險
新北市蘆洲區中正路底堤防邊，前天晚上發生2輛機車對撞車禍，造成騎士和乘客共3人受傷送醫，由於路口監視器都沒有清楚拍到車禍過程，受傷騎士的親友籲請民眾提供行車記錄影像。警方則透露此案肇因是酒駕，將依公共危險罪嫌偵辦。
這起車禍發生在19日晚間7時許，59歲潘姓女子騎乘機車搭載55歲張姓男子，在蘆洲區中正路、環堤大道口與21歲葉姓男子騎乘的機車對撞，造成潘女和張男全身多處擦挫傷，葉男右手1.5公分撕裂傷、右膝擦挫傷、臀部鈍挫傷。
警方獲報趕抵現場，馬上通報消防隊支援救護車將傷者送往新光醫院，並對雙方騎士實施酒測，其中鄭女呼氣酒精值達0.47毫克。
由於現場監視器沒有清楚拍到車禍過程，受傷的騎士親友上網徵求行車記錄影像，希望藉此釐清肇責。警方表示，肇事的鄭姓女騎士由於傷勢較重尚未製作偵詢筆錄，但是她的酒測值超標，確定將會依照公共危險罪嫌偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言