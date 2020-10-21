親友擔心車禍現場無監視器 警：酒測超標確定公共危險

新北市蘆洲區中正路底堤防邊，前天晚上發生2輛機車對撞車禍，造成騎士和乘客共3人受傷送醫，由於路口監視器都沒有清楚拍到車禍過程，受傷騎士的親友籲請民眾提供行車記錄影像。警方則透露此案肇因是酒駕，將依公共危險罪嫌偵辦。

這起車禍發生在19日晚間7時許，59歲潘姓女子騎乘機車搭載55歲張姓男子，在蘆洲區中正路、環堤大道口與21歲葉姓男子騎乘的機車對撞，造成潘女和張男全身多處擦挫傷，葉男右手1.5公分撕裂傷、右膝擦挫傷、臀部鈍挫傷。

警方獲報趕抵現場，馬上通報消防隊支援救護車將傷者送往新光醫院，並對雙方騎士實施酒測，其中鄭女呼氣酒精值達0.47毫克。

由於現場監視器沒有清楚拍到車禍過程，受傷的騎士親友上網徵求行車記錄影像，希望藉此釐清肇責。警方表示，肇事的鄭姓女騎士由於傷勢較重尚未製作偵詢筆錄，但是她的酒測值超標，確定將會依照公共危險罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康