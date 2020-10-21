大溪三級古蹟齋明寺火警演練 水不直射、徒手搬經書

桃園市消防局第四大隊特今天上午在大溪區三級古蹟齋明寺舉辦搶救演練暨防火宣導，模擬與執行古蹟火災搶救計畫，讓消防人員能熟稔古蹟火災搶救流程，更能讓寺院工作人員在災害發生時，能有效應變並安全的疏散參訪民眾。

第四大隊大隊長戴明杉指出，搶救演練以齋明寺藏經閣不慎起火燃燒為假想狀況，火勢危及寺院內經書、捲軸及各式極具歷史意義的文物，其中最珍貴的就是全臺唯一宋版「磧砂藏經」影本。搶救方法和一般滅火很不一樣，必須採取高角度水霧射水，避免破壞古蹟主體建築，同時進行滅火及周界防護作業。

除此之外，消防人員更是多次進入寺院小範圍滅火，才能更進一步保護古蹟建築和珍貴的典藏無價之寶，搶救文物確保古蹟不會遭到火勢吞噬。

戴明杉說，古蹟與古物，代表著歷史的演變及文化的傳承，而古蹟大多為木造建築物，因此古蹟內的用火用電安全防範尤為重要，人員需隨時留意周遭有無遺留火種，並定時巡視園區及用火空間，以確保無危害虞慮。