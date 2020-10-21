另類尋親 新營警為客死他鄉亡魂找回返家之路

台南市新營警分局中山路派出所近日接到林姓男子求助電話；稱在大陸經商友人高男因新冠肺炎甫在大陸過世，無法聯絡上家屬，警抽絲剝繭，最後終於聯絡上住在高雄高男家屬，協助完成這另類「返鄉」任務。

完成這項高難度尋人任務的是中山路派出所警員黃泓智、黃昶儒及郭子豪等人，林男來電稱是高男的友人轉達死訊，僅能提供高男姓名(只知道讀音)以及家住新營區等有限資料，讓派出所警員一開始也相當頭大。

警員不氣餒，除透過人脈訪查，連續多日利用所有相關查詢系統，逐筆資料抽絲剝繭，甚至還利用勤休，再前往可能地點訪查，最後高男鄰居稱，高舉家旅居高雄多年，一番波折終於聯絡上高男住在高雄市的家屬。

警方說，因近年詐騙事件時有所聞，高男家屬一開始還懷疑接到詐騙電話，質疑消息正確性，經過再三確認後，雖然傷心，但也十分感謝警方熱心協助，讓高男能順利找到回家的路。