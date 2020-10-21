聽新聞
test
0:00 / 0:00
外送員未帶專用保溫袋 店家提醒反被推一把還棄單
台中市太平區一家飲料店19日晚上接到一筆UberEats訂單，店家見外送員前去取餐時並非帶著Ubereats保溫袋，而是某快遞公司專用箱，因此問了一句，未料引起該名外送員不滿嗆聲還動手推人，最後貨也不取即離去，店家因此一度向警方報案，後考慮實際未受傷才未進一步提告。
據飲料店老闆向警方說，他妻子原是好心提醒，但外送員卻似情緒失控開始大小聲，先說自己是辛苦人，後面又說「我只是出來賺一碗飯，有必要這麼硬嗎？」。
他說，他聽到外送員口氣不佳，上前了解情況，並拿出手機要蒐證，該名外送員卻大步向前推他，後面還將單取消不領，甩頭就走。他無奈的說，原先只是想提醒沒有大箱至少也帶個小箱方便辨認，未料卻引來衝突，製作好的飲料被取消，連轉單機會都沒有。
太平警分局新平派出所上午說，店家原已報案，但因考慮未受傷，目前暫時未提告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言