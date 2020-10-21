聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／機車停快車道大貨車撞上起火 警找機車車主查原因
一輛機車今天凌晨停在台中市清水區臨港路口快車道，大貨車經過，駕駛不知情撞上，二車都起火燒毀，騎士不在現場，大貨車司機受驚嚇說，不知快車道上有車，警方已查到機車李姓車主身分，將釐清事故原因。
警方調查，今天凌晨3點30分，一輛機車停在清水區在臨港路5段、中清路9段口，51歲蔡姓男子開大貨車沿臨港路5段中間快車道行駛，撞上不明原因停在臨港路5段中間快車道之機車，拖行90公尺，大貨車車頭、機車燒毀，大貨車駕駛未受傷、機車騎士不明原因離開現場，正通知到案中。
大貨車司機說，他不知快車道上有機車，沒看清當時機車是倒著或立起，也沒看到機車旁有人。
警方查出機車車主是62歲李姓男子，打他電話沒人接，到他家按門鈴沒人回應，因大貨車的行車記錄器已燒毀，警方仍需找到機車車主，釐清原因，查明機車為何半夜停在快速道上，已造成車禍，涉及公共危險罪嫌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言