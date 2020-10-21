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女騎士撞分隔島遭對向貨車輾斃 案發前影像曝光
台北市大安區今天清晨5時許發生一起死亡車禍，一名女子（23歲）騎著共享機車，由東往西經過和平東路、師大路口時，因為不明原因，機車嚴重偏移撞上分隔島，女騎士因此彈飛越過分隔島飛到對向車道。
不料這時一輛頂好大貨車，閃避不及輾過倒臥的女騎士，女騎士頭顱破裂，當場身亡。大貨車駕駛表示，看到女騎士已經來不及，目前警方已調閱監視器。
從監視器畫面可以看到，女騎士一開始行車路線還算正常，但她經過公車時，先是往右偏移，差點撞上公車，隨後就大幅向左偏移，不久就撞上分隔島。
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