性騷擾案件數逐年下降 警持續提醒民眾防狼、勇於舉發

基隆市警察局婦幼警察隊今天表示，統計受理性騷擾案件有逐年減少趨勢，代表民眾性別平等及尊重身體自主權觀念提升，此外更多受害者勇於舉發，也會讓意圖不軌人士收斂，不敢亂伸鹹豬手。

市警局婦幼隊統計，2017年全市共受理42件性騷擾案，2018為32件，今年到目前為止共18件。犯罪案件雖然下降，警方為免仍有人受害，持續發送防治性侵害、性騷擾宣導摺頁與宣導品，向民眾廣宣性別平等及尊重身體自主權觀念，並提供自我防護方法。

警方說，公共場所及大眾運輸系統特別容易讓鹹豬手有機可趁，員警20日到東岸商場及公車循環站等人潮聚集場所及婦幼安全警示地點，強力宣導「性騷擾防治」及「預防偷拍」觀念，預防犯罪，防止民眾受害。

婦幼隊提醒民眾前往人潮眾多地點，要隨時提高警覺，預防被害，如搭乘大眾交通運輸工具，見神情異樣或故意貼近身體的乘客，應立即更換座位；在人潮擁擠場所，可將包包置於胸前面對人群，並與他人保持距離，避免成為不肖人土眼中的「獵物」。

如果不幸遭遇性騷擾，警方請民眾記住應變4要訣：

1.務必保持冷靜。

2.勇於蒐證呼救。

3.記住加害人特徵。

4.立即向在場的人反映或報警。