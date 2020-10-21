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山域救援新利器SAR輕裝高山擔架 嘉義縣消防局添購訓練

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

為因應行政院山林開放政策，國旅登山熱度，山域意外案件增加，嘉義縣消防局為減輕消防人員負擔，保障民眾生命，編預算90萬元採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。

消防局統計，近3年山域意外案件，107年14件，108年17件，今年至今24件。採購高山擔架，安排訓練課程內容有，救援擔架器材操作教學、簡易故障排除、救援擔架各部位介紹、組裝與收納、救援擔架的清潔與保養並記錄、實際吊掛與運送、救援擔架安全注意事項、擔架操作與簡易故障排除等。

SAR輕裝高山擔架、鈦籃式擔架，分別配發奮起湖、阿里山、祥和、雙福及三和分隊，其中SAR輕裝高山擔架特色：可摺疊、易於消防人員搬運及攜帶，收納後可直接背負於雙肩上（單人可背負）。

輕量化（本體重量約11公斤），減輕消防人員負擔；在狹小山區或道路搬運，不利水平左右搬運時，可組裝提把前後搬運，擔架可加裝輪胎，減輕消防人員負擔；擔架前端可加裝傷患頭部保護罩，可保護傷者頭部。

消防局在停車場舉行SAR輕裝高山擔架教育訓練，由裝備原廠人員擔任教官，特種搜救隊及義勇特種搜救隊共8人擔任學員，消防局長呂清海、副局長蔡建安、搶救科長王景賓出席。呂清海說，開放山域後，嘉縣水漾森林、眠月線、玉山等路線是民眾的最愛，今年山難成長41%，強化山林救援工作，縣府支援設備費，採購SAR輕裝高山擔架，落實保護民眾生命安全，提升消防人員救災安全及效能。

為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供
為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供
為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供
為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供
為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供
為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供
為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供
為因應行政院山林開放政策，山域意外案件增加，嘉義縣消防局採購SAR輕裝高山擔架2組、鈦籃式擔架3組，安排訓練課程。圖／消防局提供

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