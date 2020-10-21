移工持水果刀打劫超商1萬元 逃逸時還先變裝仍遭警逮

29歲的菲律賓籍馬姓移工，本月17日凌晨持水果刀戴著口罩，闖入彰化市中正路一家超商，脅迫店員打開收銀機，搜括1萬多元現金後逃逸，彰化警分局接獲報案，依路口監視器查出他是搭乘的計程車離去，經追查，他是芳苑鄉某公司外籍移工，警方隨後前往緝捕，昨天依強盜罪嫌移送法辦，經檢察官聲押獲准。

彰化警分局指出，本月17日凌晨2點許，一名疑似移工男子，穿著連帽長袖外套及長褲，戴口罩持水果刀進入彰化市中正路1家超商，隨後以生澀國語口音示意搶劫，要求店員拿出錢來，店員懼怕遭受傷害被迫打開收銀台，嫌犯自行搜刮，搶走1萬餘元現金，得手後，由中正路2段往南下方向徒步逃逸，嫌犯隨後脫去外套，換穿短袖及短褲掩飾。

彰化警分局獲報後，調閱相關影像，鎖定步行逃離的嫌犯路徑及根據衣服特徵，擴大搜尋附近工地，起獲嫌犯丟棄衣物、水果刀等證物，確認逃逸時攔乘的計程車去處是芳苑工業區，依嫌犯下車處取得相關影像，確認涉案的馬姓外籍移工身分。