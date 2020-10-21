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安平魚市場加油站旁水域發現男浮屍 打撈上岸身分待查
台南市安平區舊魚市場加油站旁水域，今天上午7時36分有民眾發現有具浮屍，台南市消防局救災救護指揮中心據報後調派人車及船艇前往，消防人員溝通漁船協助接近，上午8時6分將大體打撈上漁船，隨後順利將大體抬上岸。據警消調查，這具浮屍為男性，年約60歲，但身分不明，後續已由警四分局安平派出所進一步調查。
警方指出，上午7時36分，110轉報魚市場加油站運河內有浮屍，通知安平所兩警前往，目測浮屍在港內，隨後通報119消防人員前往將大體打撈上岸，並通知偵查隊前往採證。警方表示，浮屍為男性，身分仍待釐清。
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