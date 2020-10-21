機車半夜停路中被大貨車撞上 拖行起火騎士不在現場

一輛機車半夜停在台中市清水區大馬路口快車道，大貨車經過，駕駛不知情撞上，二車都起火燒毀，騎士不在現場，大貨車司機驚嚇，警方將找出騎士，釐清事故原因。

警方調查，今天凌晨3點30分，一輛機車停在清水區在臨港路5段、中清路9段口，51歲蔡姓男子開大貨車沿臨港路5段中間快車道行駛，撞上不明原因停在臨港路5段中間快車道之機車，拖行90公尺，大貨車車頭、機車燒毀，大貨車駕駛未受傷、機車騎士不明原因離開現場，正通知到案中。